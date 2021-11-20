قراصنة يستهدفون أكبر شركة لتوربينات الرياح بالعالم

وكالات:

تعرضت شركة فيستاس الدنماركية، أكبر شركة لتصنيع توربينات الرياح في العالم، لهجوم استهدف أمنها الإلكتروني.

وأغلقت "فيستاس" أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها في العديد من وحدات الأعمال والمواقع لاحتواء المشكلة.

وقالت الشركة في بيان لها، السبت، إن الحادث وقع في 19 نوفمبر وإن العملاء والموظفين وآخرين قد يتأثرون بإغلاق أنظمة الشركة.

ولم تقدم الشركة تفاصيل عن طبيعة الحادث.

وقالت فيستاس في بيان "نعمل مع شركائنا الداخليين والخارجيين لاحتواء المشكلة بشكل كامل واستعادة أنظمتنا".

وتعد فيستاس شريكا عالميا في مجال حلول الطاقة المستدامة، وتقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح في جميع أنحاء العالم.

ومع وجود توربينات رياح تنتج أكثر من 132 جيجاوات في 83 دولة، قامت فيستاس بتركيب معدات طاقة رياح أكثر من أي شركة أخرى في العالم، وفق ما أوضحته على موقعها الإلكتروني.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "فيستاس" لأنظمة طاقة الرياح، هنريك أندرسون، إنه خلال أشهر قليلة من الآن ستبدأ شركته تشغيل إحدى أكبر مزارع الرياح في المملكة.