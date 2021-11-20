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تحذير من الطقس في تركيا.. رياح قوية وتوقعات بسقوط ثلوج

01:10 م السبت 20 نوفمبر 2021
تحذير من الطقس في تركيا.. رياح قوية وتوقعات بسقوط ثلوج

ارشيفية

وكالات:

حذرت الأرصاد الجوية التركية، من رياح قوية (40-60 كم/ الساعة)، متوقعة من الاتجاهين الشمالي والشمالي الغربي في بحر إيجة الساحلي.

جاء ذلك بحسب بيان حول آخر التقييمات التي نشرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا على موقعها الإلكتروني، السبت.

ووفق البيان، ستتساقط الأمطار الغزيرة شرقي البحر الأبيض المتوسط، والأسود، وشرق وجنوب شرقي منطقة الأناضول.

كما أوضح بيان الأرصاد أن الطقس البارد سيزداد تأثيره في جميع أنحاء البلاد الأسبوع المقبل، وسط توقعات بتساقط الثلوج، ظهر السبت، في ولايات أرضروم، وقارس، وأغري، وأرزينجان، وأردهان.

وتشير التقديرات إلى انخفاض درجات الحرارة بمقدار 2 إلى 4 درجات في الأجزاء الداخلية والشرقية للبلاد دون حدوث تغييرات كبيرة في الأماكن أخرى.

الأرصاد الجوية التركية الامطار سقوط ثلوج تركيا

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