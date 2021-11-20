اختفاء واغتصاب.. مصير مجهول للاعبة الصينية بينغ شواي

بكين- (أ ف ب):

نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أربع صور للاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي مبتسمة في وقت ازدادت الضغوط الدولية على الصين للحصول على معلومات حول مصير الرياضية الصينية.

ولم تظهر بينغ شواي (35 عاما) المصنفة أولى عالميا سابقا في فئة الزوجي والنجمة في بلدها، منذ كشفت أن مسؤولا سابقا في الحزب الشيوعي يكبرها بأربعين عاما أرغمها على علاقات جنسية وعلى ان تكون عشيقته.

وكانت هذه المعلومات نشرت مطلع نوفمبر على حساب اللاعبة الرسمي على شبكة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي قبل أن تحذفها الرقابة سريعا.

ومنذ ذلك الحين ثمة تساؤلات حول مصير بينغ شواي. ونشرت أربع صور للاعبة مساء الجمعة عبر حساب @shen_shiwei في خدمة تويتر التي صنفته "وسيلة مرتبطة بالدولة الصينية".

وتظهر صورة اللاعبة مبتسمة حاملة قطة في منزلها على ما يبدو وفي الخلفية دمى قماشية وكأس رياضية والعلم الصيني.

أما الصورة الثانية فهي سيلفي للرياضية مع تمثال صغير من فيلم كونج فو باندا التحريكي للأطفال. ويظهر في الخلفية إطار مع صورة ويني ذي بو الشخصية الشهيرة في قصص الأطفال.

وجاء على حساب تويتر الذي نشر الصور، باللغة الإنجليزية أن اللاعبة بثت هذه الصور بنفسها على شبكة تواصل اجتماعي لتتمنى "عطلة نهاية اسبوع سعيدة" لمتابعيها.

واظهرت صورة ملتقطة على شاشة ان الأمر يتعلق بحساب بينغ شواي الشخصي على شبكة "ويي تشات" للتواصل الاجتماعي المنتشرة جدا في الصين.

"حرة في منزلها"

وتظهر عبارة "اليوم بلغة ماندارن إلى جانب الصور التي زعم انها نشرت على حساب اللاعبة ويحمل اسم "بينغ شواي 2".

وتعذر على وكالة فرانس برس التحقق من أن الحساب هذا على "ويي تشات" عائد فعلا إلى بينغ شواي وان الرياضية بثت بنفسها هذه الصور.

ولم تتلق وكالة فرانس برس أي جواب من حساب تويتر الذي أعاد نشر هذه الصور علنا.

ولا يمكن الوصول إلى موقع تويتر في الصين ووحدهم أشخاص يحظون ببرمجية خاصة مثل شبكة خصوصية افتراضية (في بي ان) يمكنهم الوصول إلى هذه الخدمة.