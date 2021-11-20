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رسميا.. رئيس البرلمان الليبي ينضم إلى لائحة المترشحين للرئاسة

10:49 ص السبت 20 نوفمبر 2021
رسميا.. رئيس البرلمان الليبي ينضم إلى لائحة المترشحين للرئاسة

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

وكالات:

أفادت قناة "ليبيا الأحرار"، السبت، بأن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر المفوضية في بنغازي.

يأتي ترشح صالح رسميا غداة تأكيد المفوضية العليا للانتخابات ترشح وزير الداخلية في حكومة المجلس الرئاسي السابق فتحي باشاغا للانتخابات الرئاسية.

وأشار بيان صادر عن المفوضية إلى إن "قبول الملفات يُعد قبولاً مبدئياً".

وقالت إنها تحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

عقيلة صالح البرلمان الليبي الانتخابات الرئاسية ليبيا

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