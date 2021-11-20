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هجوم بمواد حارقة على القنصلية الإيرانية في ألمانيا

10:10 ص السبت 20 نوفمبر 2021
هجوم بمواد حارقة على القنصلية الإيرانية في ألمانيا

القنصلية الإيرانية في المانيا

وكالات:

شن مجهولون هجوما بمواد حارقة على القنصلية الإيرانية بمدينة هامبورج وسط ألمانيا، وفق ما أعلنته الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان، السبت، إن الجناة ألقوا مساء أمس الجمعة، عبوة حارقة على باب حديدي يؤدي إلى باحة القنصلية في حي فينترهوده بهامبورج.

ووفق البيان، وقعت أضرار في الممتلكات عند مدخل القنصلية، لكن لم يسفر الهجوم عن إصابات.

ولم يتضح للشرطة حتى الآن الدافع وراء الجريمة، وفق البيان.

وبحسب البيان، وقعت أضرار في الممتلكات عند مدخل القنصلية، لكن لم يسفر الهجوم عن إصابات.

ولم يتضح للشرطة حتى الآن الدافع وراء الجريمة، وفق البيان.

وتولت سلطات أمن الدولة الألمانية التحقيق في الهجوم، في ظل عدم استبعاد وجود خلفية سياسية وراءه.

ووفق البيان، تلقت الشرطة بلاغا من أحد الشهود عن الواقعة مساء أمس، إذ قال الشاهد إنه رأى رجلين يغادران المكان على عجل.

وتابعت الشرطة أنه "أثناء الملاحقة التي بدأت على الفور، صادف عناصر الشرطة الرجلين في مكان قريب، لكن وفقا للمعلومات الحالية، لا علاقة لهما بالجريمة".

هجوم بمواد حارقة القنصلية الإيرانية ألمانيا الشرطة الالمانية

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