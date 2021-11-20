ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في العالم إلى 256 مليونا و725 ألفا و697 حالة

واشنطن- (أ ش أ):

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 256 مليونا و725 ألفا و697 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - بارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى 5 ملايين و140 ألفا و914 حالة.

وأوضحت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم والتي بلغت 47 مليونا و660 ألفا و379 حالة.​