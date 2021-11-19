الداخلية التونسية تكشف خلية إرهابية تضم 20 عنصرا

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة الكشف عن خلية ارهابية تتكون من 20 عنصرا تكفيريا.

وأفادت الوزارة أنه تم الكشف عن الخلية من قبل وحدات مكافحة الارهاب بولاية جندوبة شمال غرب البلاد.

وأوضحت ان نشاط الخلية يقوم على القيام بعمليات رصد بعض المؤسسات الحيوية بالجهة وانتشار الوحدات الأمنية.

وأضافت أن المشتبه بهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يومية بعد قضاء البعض منهم لعقوبات بالسجن جراء تورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية.

ولا تزال الأبحاث (التحقيقات) مستمرة مع الموقوفين.