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الرئيس التونسي: سنعمل على تطهير مؤسسات الدولة ممن أرادوا إسقاط البلاد

11:42 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
الرئيس التونسي: سنعمل على تطهير مؤسسات الدولة ممن أرادوا إسقاط البلاد

قيس سعيد

تونس - (أ ش أ):
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيتم العمل على تطهير مؤسسات الدولة ممن أرادوا إسقاط البلاد والعبث بمقدراتها، كما شدد على ضرورة استعادة أموال الشعب المنهوبة وإنشاء شركات أهلية جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، اليوم الجمعة، وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، بقصر قرطاج.
وتطرق الجانبان إلى اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي، ظهر اليوم، بعدد من الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم.
وأوضح الرئيس التونسي أن القانون الصادر في 13 أغسطس 2020 قد وضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.
وأكد أنه لابد من انتدابات حقيقية تمكن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة.

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Asha
قيس سعيد تونس قصر قرطاج

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