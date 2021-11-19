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بايدن يستضيف القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وأفريقيا العام المقبل

10:29 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
بايدن يستضيف القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وأفريقيا العام المقبل

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم استضافة القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة ودول أفريقيا، العام المقبل، قائلا إن ذلك يأتي في إطار التزام الإدارة الأمريكية بتنشيط شراكاتها وتحالفاتها الدولية.

وأوضح بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني أن القمة "ستواصل جهود تقوية الروابط مع الشركاء الأفارقة بناء على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح والقيم المشتركة"، كما "ستعمل كفرصة للاستماع إلى والتعاون مع النظراء الأفارقة في القضايا الأساسية التي تُعرّفها الولايات المتحدة وأفريقيا كـ(قضايا) حاسمة بالنسبة لمستقبل القارة ومجتمعنا الدولي"، مشيرا إلى أنه سيجرى الإفصاح عن تفاصيل أخرى بشأن القمة في وقت لاحق.

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