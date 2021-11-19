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البيت الأبيض: بايدن يعاود مزاولة صلاحياته الرئاسية بعد فترة وجيزة من نقلها لنائبته

09:37 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
البيت الأبيض: بايدن يعاود مزاولة صلاحياته الرئاسية بعد فترة وجيزة من نقلها لنائبته

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الجمعة، عودة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمزاولة مهامه الرئاسية بعد فترة وجيزة من نقلها لنائبته، كامالا هاريس، لإجراء فحوص طبية.

وكتبت ساكي، عبر حسابها على منصة "تويتر": "تحدَّث الرئيس الأمريكي مع نائبة الرئيس وكبير موظفي البيت الأبيض (رونالد كلين) عند نحو الساعة 11:35 هذا الصباح"، مضيفة أن بايدن في حالة معنوية جيدة واستأنف مزاولة مهامه في ذلك الوقت"، وأنه سيبقى في مركز "والتر ريد" الطبي لحين استكمال فحوصه الطبية الروتينية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، قبل ساعات، أن بايدن (79 عامًا) سينقل صلاحياته إلى هاريس لفترة قصيرة، عندما يكون تحت التخدير، لإجراء فحص "روتيني" للأمعاء.

هذا المحتوى من

Asha
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