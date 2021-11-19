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كندا تقر استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا للأطفال بين 5 إلى 11 عاما

07:41 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
كندا تقر استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا للأطفال بين 5 إلى 11 عاما

لقاح فايزر

أوتاوا - (أ ش أ):

أقرت هيئة الصحة الكندية، اليوم الجمعة، استخدام لقاح شركة (فايزر) المضاد لفيروس (كورونا) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.

يتطلب اللقاح جرعتين (10 ميكروجرام) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما أي ثلث الجرعة للبالغين. وتوصي اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين بأن يتم الفصل بين هاتين الجرعتين لمدة ثمانية أسابيع، وتوصي اللجنة أيضا بعدم تلقي الأطفال لقاحا آخر، مثل لقاح الأنفلونزا، قبل 14 يوما من لقاح (فايزر) أو بعده.

وقالت الدكتورة سوبريا شارما كبيرة المستشارين الطبيين بوزارة الصحة الكندية -في مؤتمر صحفي- "هذه أخبار جيدة جدا للبالغين والأطفال على حد سواء"، وأضافت "يوفر أداة أخرى لحماية الكنديين ولإراحة العديد من الآباء، سيساعد في إعادة درجة من الحياة الطبيعية إلى حياة الأطفال، مما يتيح لهم القيام بأمان أكبر بالأشياء التي فاتتهم خلال العشرين شهرا الماضية".

وذكرت هيئة الصحة الكندية -في بيان صحفي- "بعد مراجعة علمية شاملة ومستقلة للأدلة، قررت الهيئة أن فوائد هذا اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما تفوق المخاطر".

هذا المحتوى من

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