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بايدن ينقل سلطاته إلى نائبته هاريس.. ويخضع لفحص طبي

06:46 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
بايدن ينقل سلطاته إلى نائبته هاريس.. ويخضع لفحص طبي

جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض

وكالات:

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي في بيان إن الرئيس جو بايدن سينقل السلطة إلى نائبته كاملا هاريس اليوم الجمعة في الفترة التي سيبقى خلالها تحت التخدير لإجراء منظار للقولون في إطار الفحص الطبي السنوي للرئيس.

وأضافت "ستعمل نائبة الرئيس من مكتبها في الجناح الغربي خلال هذا الوقت".

وأشارت إلى أن ذلك حدث من قبل مع الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الذي خضع لإجراء منظار للقولون في 2002 و2007، مضيفة أن عملية نقل السلطة تتم وفقا للمنصوص عليه في الدستور.

وبايدن، الذي يبلغ التاسعة والسبعين غدا السبت، هو أكبر من تولى الرئاسة في التاريخ الأمريكي. وعلى الرغم من استمرار التكهنات بشأن ما إن كان سيخوض انتخابات الرئاسة مجددا في 2024، فإنه قال إنه يتوقع أن يقدم على ذلك جنبا إلى جنب مع نائبته هاريس.

جين ساكي البيت الأبيض كاملا هاريس جو بايدن

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