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وكالة الأدوية الأوروبية توصي بعقار جديد لعلاج مرضى كورونا

06:44 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
وكالة الأدوية الأوروبية توصي بعقار جديد لعلاج مرضى كورونا

تلقي لقاح كورونا

وكالات:

أوصت الهيئة المنظمة لقطاع الدواء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بإمكانية إعطاء دواء تجريبي لعلاج كوفيد-19 من إنتاج ميرك وريدجباك بيوثيرابيوتيكس، وذلك في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض الأولى للمرض، لعلاج البالغين الذين لا يحتاجون إلى دعم بالأوكسجين ويواجهون خطر المرض الشديد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن الدواء المصنوع في صورة كبسولات ينبغي أن يؤخذ مرتين في اليوم وعلى مدى خمسة أيام.

ومن شأن التوصية أن تساعد الدول أعضاء الاتحاد عند اتخاذ قرارات بشأن الاستخدام المبكر المحتمل للدواء قبل صدور الموافقات على نطاق واسع في ضوء ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

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