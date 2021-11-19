الأميرة كاميلا: كان رائعا لقائي ببعض الأهالي في عزبة خير الله

(مصراوي):

أشادت الأميرة كاميلا دوقة كورونول، بزيارتها لمنطقة عزبة خير الله بعد تفقد عدة مشاريع معنية بتمكين المرأة، وذلك ضمن برنامج زيارة الأمير البريطاني تشارلز مع زوجته كاميلا لمصر.

وقالت عبر الحساب الرسمي للأمير تشارلز وزوجته كاميلا: "كان رائعا لقائي ببعض الأهالي في عزبة خير الله!".

كان رائعا لقائي ببعض الأهالي في عزبة خير الله! — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 19, 2021

وشهدت عزبة خير الله، استقبالا حافلا للأميرة البريطانية، حيث حرصت السيدات على التقاط الصور التذكارية معها، وشهدت أيضا حفل سبوع لإحدى مواطنات العزبة أقيم على سطح أحد المنازل، وسط حالة من الابتهاج والفرحة والغناء والرقص على الأغاني الشعبية.

وزارت دوقة كورنوال، مشروعات مجتمعية في عزبة خير الله، واستمعت إلى تجارب نساء ملهمات تمكن من تغيير حياتهن من خلال مشاريع صغيرة صديقة للبيئة وتساعد في الحد من تغير المناخ.

يأتي ذلك في إطار زيارتهما لمصر، التي بدأت الخميس، وتستمر لمدة يومين، وكان في استقبالهما وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، واصطحبهما في جولة بالمنطقة.