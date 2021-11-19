أول تعليق من حماس بعد حظرها في بريطانيا

(وكالات)

اتهمت حركة حماس، اليوم الجمعة، بريطانيا بانها تخالف القوانين الدولية، وذلك عقب اتخاذ وزيرة الداخلية في بريطانيا إجراءات لحظر منظمة حماس في البلاد بالكامل.

وطالبت حماس بريطانيا بما وصفته بالتكفير عن "خطيئتها التاريخية بوعد بلفور الذي منح اليهود وطنا قوميا في فلسطين"، بحسب ما نقلته "بي بي سي".

وقالت حماس إن "مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي"

وطالبت الحركة المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا بالتوقف عما وصفته بـ"الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي".

كانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أكدت اليوم الجمععة، تصنيف حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي كمنظمة إرهابية، وذلك بعد إدانتها بأنها "معادية للسامية بشكل أساسي ومسعور".