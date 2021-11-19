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التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف مدينة جازان السعودية

09:29 ص الجمعة 19 نوفمبر 2021
التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف مدينة جازان السعودية

أرشيفية


الرياض -(أ ش أ):

أعلن التحالف العربي في اليمن أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف المدنيين في مدينة جازان الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية.

وأفاد التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية) اليوم الجمعة - بأن عملية الاعتراض جاءت في أعقاب رصد نشاط وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن قواته تمكنت من تدمير220 لغما بحريا، مؤكدا أن هذه الألغام تشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتواصل الميليشيات الحوثية محاولاتها لاستهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية.

هذا المحتوى من

Asha
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