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الهند تسجل 11 ألفا و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:58 ص الجمعة 19 نوفمبر 2021
الهند تسجل 11 ألفا و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 11 ألفا و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و 489 ألفا و623 حالة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 459 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 465 ألفا و82 حالة.​

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