الهند تسجل 11 ألفا و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 11 ألفا و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و 489 ألفا و623 حالة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 459 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 465 ألفا و82 حالة.​