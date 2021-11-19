الهند تسجل 11 ألفا و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
نيودلهي-(د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 11 ألفا و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و 489 ألفا و623 حالة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 459 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 465 ألفا و82 حالة.
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