أمريكا: عقوبات بحق 6 أفراد وكيان واحد في إيران بسبب التدخل في انتخابات الرئاسة

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على ستة أفراد وكيان من إيران، لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في عام 2020.

وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها حدد ستة إيرانيين وكيانا إيرانيا واحدا، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13848 لفرض عقوبات محددة بسبب التدخل الأجنبي في انتخابات الولايات المتحدة.

ووفقا للوزارة، رصدت الولايات المتحدة محاولات تدخل الكترونية من جهات ترعاها دول، بما في ذلك جهات فاعلة في إيران سعت إلى زرع الفتنة وإضعاف ثقة الناخبين في العملية الانتخابية بأمريكا.

وقالت الوزارة إن الجهات الفاعلة نشرت معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأرسلت تهديدات عبر البريد الالكتروني، وأعدت مقطعا مصورا مزيفا.

وأضافت أنه تم إنتاج المقطع المصور المزيف، في محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات، عبر التلميح إلى أن الأفراد يمكن أن يدلوا بأصواتهم في بطاقات انتخاب مزورة.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن "وزارة الخزانة سوف تستمر في محاربة الجهود التي تعمل على تقويض سلامة أنظمتنا الانتخابية".

وأضاف: "يؤكد إجراء اليوم التزام الحكومة الأمريكية بمحاسبة الجهات الفاعلة التي ترعاها الدول لمحاولة تقويض ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والمؤسسات الأمريكية".