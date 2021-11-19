Masrawy logo white

المغرب: قرابة مليوني شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا

12:30 ص الجمعة 19 نوفمبر 2021
المغرب: قرابة مليوني شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا

فيروس كورونا

الرباط - (أ.ش.أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية ان عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 1595530 شخصا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 24380750 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 1224 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 5609 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقيي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 22495149 شخصا.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا وزارة الصحة المغربية المغرب

الخبر التالى:

إيطاليا: قطار يقتل شخصا ويصيب ثلاثة من ذوي الإعاقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
960

إصابات اليوم

71

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

346808

إجمالي الإصابات

19707

إجمالي الوفيات

289533

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس.. الأرصاد تصدر تنويها بشأن الظواهر الجوية يومي السبت والأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا