الجيش الفرنسي يعلن "تحييد" 20 إرهابيا في النيجر خلال عملية جوية غير مخطط لها

باريس - (أ ش أ):

أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية أن قوات الجيش تمكنت من "تحييد" نحو 20 إرهابيا في النيجر خلال عملية جوية.

وقال المتحدث باسم أركان الجيش الفرنسي الكولونيل باسكال ياني - في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) الإخبارية مساء اليوم الخميس إن تلك العملية غير المخطط لها، تخللها استخدام مروحيات قتالية وطائرات مسيرة من نوع (ريبر) ومروحيات، في قتال ضد مجموعة إرهابية في المنطقة المعروفة باسم "الحدود الثلاث" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وأشار إلى أن الضربة الجوية وقعت بعد 1,5 كيلومتر من الحدود مع مالي في أراضي النيجر أو "المنطقة المعتادة لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.

وبدأت فرنسا تنظيم انتشارها العسكري في منطقة الساحل، وشمل ذلك خصوصا مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي وتقليص عدد عسكرييها في المنطقة.