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هولندا تعلن بدء حملة جديدة للتطعيم بلقاحات معززة بعد عودة تفشي كورونا

11:02 م الخميس 18 نوفمبر 2021
هولندا تعلن بدء حملة جديدة للتطعيم بلقاحات معززة بعد عودة تفشي كورونا

فيروس كورونا في هولندا

أمستردام - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الهولندية عن بدء حملة جديدة للتطعيم بلقاحات معززة مضادة لفيروس كورونا المستجد، للأشخاص المسنين في البلاد.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم /الخميس/ - أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بالمرض إلى مستويات قياسية.

وسجلت هولندا اليوم حوالي 23 ألفا و600 حالة إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2.3 مليون حالة.

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