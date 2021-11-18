هولندا تعلن بدء حملة جديدة للتطعيم بلقاحات معززة بعد عودة تفشي كورونا

أمستردام - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الهولندية عن بدء حملة جديدة للتطعيم بلقاحات معززة مضادة لفيروس كورونا المستجد، للأشخاص المسنين في البلاد.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم /الخميس/ - أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بالمرض إلى مستويات قياسية.

وسجلت هولندا اليوم حوالي 23 ألفا و600 حالة إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2.3 مليون حالة.