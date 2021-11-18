هولندا تعلن بدء حملة جديدة للتطعيم بلقاحات معززة بعد عودة تفشي كورونا
أمستردام - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الهولندية عن بدء حملة جديدة للتطعيم بلقاحات معززة مضادة لفيروس كورونا المستجد، للأشخاص المسنين في البلاد.
وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم /الخميس/ - أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بالمرض إلى مستويات قياسية.
وسجلت هولندا اليوم حوالي 23 ألفا و600 حالة إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2.3 مليون حالة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان