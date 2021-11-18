تونس:قيس سعيد ينوي اعتماد استفتاء الكتروني ضمن خططه لإصلاح النظام السياسي

تونس - (د ب أ):

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس إنه يجري ترتيب جدول زمني لإدخال إصلاحات على النظام السياسي عبر خطط تشمل استفتاء إلكترونيا.

وتعهد الرئيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه معظم مواد الدستور بإصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي، ولكنه لم يحدد خارطة طريق واضحة للإصلاحات وما إذا كان سيطلق حوارا وطنيا مع الأحزاب والمنظمات.

وقال اليوم في مجلس وزاري "نعمل على إدخال إصلاحات بما يستجيب لمطالب التونسيين.. مطالب نجسدها في دستور حقيقي".

وأشار سعيد في كلمته إلى خطة تشمل "نوعا من الاستفتاء الإلكتروني ثم العمل داخل لجنة".

ولم يتضح بعد مضمون الاستفتاء الذي سيطرحه الرئيس.