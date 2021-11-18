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واشنطن تفرض عقوبات على قيادي حوثي مسؤول عن "سرقة أصول" اليمنيين

08:41 م الخميس 18 نوفمبر 2021
واشنطن تفرض عقوبات على قيادي حوثي مسؤول عن "سرقة أصول" اليمنيين

وزارة الخزانة الأمريكية

وكالات:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على القيادي في ميلشيا الحوثي، صالح مسفر الشاعر، لافتة إلى أنه "مسؤول عن سرقة الأصول من المواطنين اليمنيين".

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) عين اليوم ضابطا عسكريا حوثيا كبيرا صالح مسفر الشاعر، قائد منظمة الدعم اللوجستي العسكري التي يسيطر عليها الحوثيون، والذي صنفته المحاكم التي يسيطر عليها الحوثيون [بالحارس القضائي] للأصول التي تمت مصادرتها من معارضي الحوثيين".

وأوضحت أن "الشاعر أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، باستخدام مجموعة متنوعة من التكتيكات غير القانونية، بما في ذلك الابتزاز".

وزارة الخزانة الأمريكية ميلشيا الحوثي سرقة أصول اليمنيين

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