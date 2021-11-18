وزير الداخلية اللبناني: التحضيرات للانتخابات النيابية تتم في موعدها

بيروت - (د ب أ):

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم الخميس، أن التحضيرات للعملية الانتخابية تتم في موعدها.

واستقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم الوزير مولوي "واطلع منه على التحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وعلى أسباب ونتائج الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية، إضافة الى عدد من الملفات الأمنية"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال الوزير مولوي بعد اللقاء "كل التحضيرات للعملية الانتخابية سواء في وزارة الخارجية، أو على صعيد التسجيل في البعثات الدبلوماسية في الخارج، تتم في موعدها، ونحن ملتزمون بالمواعيد".

وأعلن أن "التسجيل يتم بكثافة في البعثات الدبلوماسية في الخارج، ونحن نتابع التسجيل في وزارة الداخلية، و80 % من المسجلين في الخارج، قد تسجلوا عبر وزارة الداخلية".

وأضاف "لدينا 10 أيام إضافية بعد إقفال مهلة تسجيل المقترعين في الخارج، وستكون وزارة الداخلية جاهزة في خلالها لإدخال المسجلين إلى القوائم الانتخابية".

وقال مولوي بشأن الحرائق التي انتشرت على كافة الأراضي اللبناني خلال الأيام الماضية "سنتابع التحقيقات بجدية للكشف عن مفتعلي الحرائق، لأن هذه الحرائق هي مفتعلة بغالبيتها".

وأشار إلى أنه أطلع رئيس الجمهورية "على كل المواضيع المتعلقة بالأمن والتي أتابعها شخصيا بشكل يومي، ونتخذ بشأنها كل المعالجات والتدابير اللازمة. وأطمئن اللبنانيين أن القوى الأمنية ساهرة على أمنهم، وهي تقوم بواجباتها".

يذكر أن المجلس النيابي عدّل موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس المقبل، وكان من المقرر أن تجري في الثامن من مايو 2022. وسوف تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون أقره المجلس النيابي في العام 2017 على أساس النسبية، لانتخاب 128 نائبا.