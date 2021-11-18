بغداد: وصول طائرة العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا إلى أربيل
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عن وصول طائرة تقل عراقيين عالقين عند حدود بين بيلارورسيا وبولندا، إلى مطار أربيل.
وقالت الوزارة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "طائرة العراقيين العائدين من بيلاورسيا وصلت لمطار أربيل بعد عودتها من العاصمة البيلاروسية مينسك".
وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت - في وقت سابق - انطلاق إحدى طائرات أسطولها الجوي من مطار بغداد الدولي إلى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.
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