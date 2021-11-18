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الأولى منذ 15 عامًا.. مشاهد من زيارة الأمير تشارلز إلى مصر (صور)

07:04 م الخميس 18 نوفمبر 2021
الأولى منذ 15 عامًا.. مشاهد من زيارة الأمير تشارلز إلى مصر (صور)

زيارة الأمير تشارلز إلى مصر

كتب - محمد عطايا:

في زيارة هي الأولى إلى مصر منذ 2006؛ التقى أمير ويلز، ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، خلال اليوم الأول في القاهرة.

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( الأمير تشارلز بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته داخل القصر الرئاسي)

توجه الأمير تشارلز وزوجته مرتدية الحجاب إلى الجامع الأزهر. وارتدت كاميلا (74 عاما)، سترة أنيقة وبنطلون وحجاب أبيض، وسارت "حافية القدمين".

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(الأمير تشارلز وزوجته في الجامع الأزهر بالقاهرة)

واجتمع الأمير تشارلز وزوجته ببعض الدارسين بالأزهر، على تذكر "كل ما هو مشترك بين الأديان، وليس ما يفرق بينهما"، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الأمير تشارلز للطلاب: "نحن نتشارك الكثير، وأهم شيء هو التركيز على المشترك بين المعتقدات والديانات".

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( الأمير تشارلز في الجامع الأزهر مع بعض الطلاب)

كما التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، منذ قليل، الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، بالجامع الأزهر الشريف.

وتضمن اللقاء البحث والتحاور بشأن التناغم الديني، ودور الدين في الحفاظ على البيئة، فى إطار تعزيز الروابط الدينية بين المملكة المتحدة ومصر.

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(الأمير تشارلز يلتقي شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب)

كما زار ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوال مساء اليوم الخميس، منطقة "أبو الهول" بالجيزة.

وحرص الأمير تشارلز ودوقة كورنوول على التقاط صور تذكارية في لحظات الغروب عند أقدام تمثال أبو الهول وفي رحاب الحضارة المصرية العريقة.

كما بدا حرص وريث التاج البريطانى وقرينته واضحًا على التوجه من أمام الهرم الاكبر وحتى "أبو الهول" سيرًا على الأقدام للاستمتاع بكل لحظة وخطوة في هذه المنطقة.

ومع غروب الشمس، التقط ولى العهد البريطاني وقرينته العديد من الصور الفوتوغرافية؛ وعبرا عن انبهارهما بما شاهداه من عظمة بناء الهرم الأكبر وعظمة تمثال أبو الهول وجلاله وروعته.

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(الأمير تشارلز وزوجته يزوران منطقة الأهرامات في الجيزة)

وشهد عام 2006 آخر زيارة رسمية للأمير إلى مصر، وذلك ضمن جولة شملت السعودية والهند، هدفها تعزيز الحوار وقيم التسامح والتفاهم بين الأديان.

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