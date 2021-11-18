الرئيس اللبناني يطلع على تحضيرات وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية

بيروت - (أ ش أ):

أطلع الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير الداخلية القاضي بسام مولوي على التحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها والمرتقبة العام المقبل، وعلى أسباب ونتائج الحرائق المتنقلة في عدد من المناطق اللبنانية، إضافة إلى عدد من الملفات الأمنية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم /الخميس/ بقصر الرئاسة ببعبدا.

وقال مولوي ،في تصريحات له عقب اللقاء، إن العملية الانتخابية ستحصل في موعدها القانوني، معتبرا أن تحديد الموعد النهائي لها يصدر بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، ويتم الاتفاق عليه ضمن المهلة القانونية.

وأضاف أن كل التحضيرات للعملية الانتخابية سواء في وزارة الخارجية، أو على صعيد التسجيل في البعثات الدبلوماسية في الخارج، تتم في موعدها.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر تعديلات في قانون الانتخابات النيابية تتضمن إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس المقبل، فيما تقدم تكتل لبنان القوي (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) أمس /الأربعاء/ بطعن أمام المجلس الدستوري ضد التعديلات، حيث يطالب بإجرائها في موعدها في شهر مايو القادم.