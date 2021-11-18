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الدفاع الروسية: اختبار ناجح لصاروخ تسيركون الأسرع من الصوت

05:33 م الخميس 18 نوفمبر 2021
الدفاع الروسية: اختبار ناجح لصاروخ تسيركون الأسرع من الصوت

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الفرقاطة "الأميرال جورشكوف" قامت بإطلاق اختباري جديد لصاروخ "تسيركون" (زيركون) فرط الصوتي.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن طاقم الفرقاطة قام، في إطار الدورة النهائية لاختبارات أسلحة الصواريخ فرط الصوتية، بتنفيذ عملية إطلاق جديدة لصاروخ "تسيركون"، استهدف هدفا بحريا في مياه البحر الأبيض شمال روسيا.

وأوضحت أنه وفقا لمعطيات المراقبة الموضوعية توافق تحليق الصاروخ فرط الصوتي مع المعايير المحددة وتمت إصابة الهدف بضربة مباشرة وأنه بهدف ضمان تنفيذ عملية الإطلاق وإغلاق المنطقة، تم نشر مجموعة من سفن السطح وطائرات الطيران البحري التابعة للأسطول الشمالي.

وأكدت أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بهذا الإطلاق الناجح لصاروخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن - في وقت سابق - أن صواريخ "تسيركون" ستدخل الخدمة في الجيش الروسي في عام 2022.

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Asha
وزارة الدفاع الروسية صاروخ تسيركون الأميرال جورشكوف فلاديمير بوتين

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