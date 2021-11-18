المبعوث الأمريكي لليمن يدعو إلى إحراز تقدم بشأن اتفاق الرياض

صنعاء - (د ب أ):

دعا المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، اليوم الخميس، إلى إحراز تقدم بشأن اتفاق الرياض ومواجهة الحوثيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة على "تويتر" إن "المبعوث ليندركينج التقى وفدا في المجلس الانتقالي الجنوبي".

وقال ليندركينج ، خلال اللقاء "حان الوقت الآن لكي تحرز كافة الجماعات(اليمنية) تقدمًا بشأن اتفاق الرياض ومواجهة التهديدات المشتركة من استفزازات الحوثيين والأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن".

وجاء الاجتماع بحضور القائمة بأعمال السفير الأمريكي إلى اليمن كاثي ويستلي، وفق الوزارة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويتواجد المبعوث الأمريكي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في العاصمة السعودية الرياض.

ومنذ أشهر يواصل المبعوث الأمريكي تحركاته الدبلوماسية لحل الخلافات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وبين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتم توقيع اتفاق الرياض في تشرين ثان /نوفمبر 2019، لكن عددا من بنوده لم يتم تنفيذها، خصوصا الشق الأمني والعسكري، وسط اتهامات متبادلة من طرفي النزاع بشأن عرقلة تطبيقه.