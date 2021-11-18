الكويت تفوز برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام الجديد في اتحاد إذاعات الدول العربية

تونس/الكويت - أ ش أ

فازت الكويت برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام الجديد في اتحاد إذاعات الدول العربية، اليوم الخميس، ضمن فعاليات الاجتماع السادس للجنة في دورتها المنعقدة بتونس.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، انتخب أعضاء الهيئات العربية مدير إدارة التواصل الاجتماعي بقطاع الإعلام الجديد بوزارة الإعلام الكويتية سعد العازمي بمنصب رئيس اللجنة الدائمة للإعلام الجديد لمدة عامين.

من جانبه، قال العازمي، إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون توجيهات وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، الذي أطلق استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز الإعلامي الكويتي؛ ليصبح مصدرا أساسيا للمعرفة ومنظما للخدمات ومحفزا للريادة والتميز.

وأضاف أن اللجنة الدائمة للإعلام الجديد ستعمل على الارتقاء بأداء العاملين في هيئات إذاعات وتلفزيونات الدول العربية وتنظيم دورات وورش عمل تدريبية؛ لتطوير مهاراتهم في مجالات صناعة المحتوى في المنصات الرقمية وشبكات التواصل الجتماعي، التي باتت أكثر تأثيرا في ظل التطور التقني والتحولات الرقمية.

وأعرب عن شكره لممثلي هيئات الدول الأعضاء في الاتحاد على الثقة الكبيرة التي أولوها لدولة الكويت في رئاسة إحدى أهم اللجان الدائمة والمختصة بوسائل الإعلام المؤثرة والإعلام الجديد المتمثل في منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، ما يعكس حجم التقدير العربي لدور الإعلام الكويتي الرائد في هذا المجال.

يذكر أن اللجنة الدائمة للإعلام الجديد في اتحاد إذاعات الدول العربية التابع لجامعة الدول العربية انتخبت بالإضافة إلى رئيس اللجنة سعد العازمي ممثل دولة الكويت، كلا من ممثل تونس نائبا أول للرئيس وممثل مصر نائبا ثانيا.