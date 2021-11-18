اتهام عامل في بيت وزير الدفاع الإسرائيلي بالتجسس لصالح إيران

تل أبيب- (بي بي سي):

اعتقلت الشرطة الاسرائيلية وجهاز الشاباك عمري جورين، وهو إسرائيلي يعمل في منزل وزير الدفاع بيني غانتس.

وقد اعتقل بعد محاولته الاتصال بإيران لغرض التجسس بحسب بيان الشاباك.

ووفقا للبيان فقد كشف التحقيق أن عمري، اتصل بمبادرة شخصية قبل أيام قليلة من اعتقاله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشخص مرتبط بإيران وعرض عليه التعاون بالنظر إلى امكانية وصوله إلى بيت الوزير.

وأضاف البيان أن محاولة التجسس قد أحبطت في وقت مبكر بسبب سرعة اعتقال عمري، مما حال دون تحقيق هذا الاحتمال. وبالإضافة إلى ذلك، فقد اتضح خلال التحقيق أنه من أجل إثبات قدرة وجدية العميل المحتمل فقد قام بتصوير عدد من الأماكن داخل منزل الوزير وأرسلها إلى المصدر.

وأكد بيان الشاباك أن عمري لم ينقل معلومات مهمة إلى الجهات التي كان على اتصال بها.

وأجري التحقيق مع المتهم بمعرفة وزير الدفاع وقدم مكتب المدعي العام لائحة اتهام في محكمة اللد بدعوى التجسس على المدعى عليه.