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فيروس كورونا: الكمامة خير وسيلة لمواجهة الوباء

03:26 م الخميس 18 نوفمبر 2021
فيروس كورونا: الكمامة خير وسيلة لمواجهة الوباء

لندن- (بي بي سي):

توصل فريق من العلماء إلى أن وضع الكمامة يعد أكثر التدابير الوقائية غير الدوائية فعالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

واعتمدت الدراسة، وهي الأولى في نوعها، على مراجعة أكثر من 70 دراسة سابقة، وخلصت إلى أنه رغم فوائد التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين، فإن وضع الكمامة يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 53 في المئة.

وشددت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، على ضرورة استمرار إجراءات الحماية الشخصية رغم التوسع في برامج التطعيم، بسبب تفاوت معدل المناعة الذي توفره لقاحات الوقاية من الوباء، ووجود شكوك حول فاعلية اللقاح في مواجهة السلالات الجديدة للفيروس.

هذا المحتوى من

BBC
لندن فيروس كورونا الكمامة التباعد الاجتماعي

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