ليبيا: عقيلة صالح يتعهد باحترام الإعلان الدستوري بعد ترشحه للرئاسة

طرابلس- (بي بي سي):

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد أيام على إعلان المشير خليفة حفتر وسيف الاسلام نجل العقيد معمر القذافي ترشحهما للانتخابات.

وأكد رئيس مجلس النواب في كلمة متلفزة ترشحه لرئاسة الدولة مؤكدا على احترام الإعلان الدستوري للبلاد وضمان استقلال القضاء والمحافظة على وحدة ليبيا واستقلالها.

وعبر بشكل مختصر عن رؤيته السياسية إذ أيد إقامة نظام ديمقراطي يوفر الحرية والعدالة والمساوة بين الجميع، وتعهد بالحرص على توحيد المؤسسات ووضع المصالحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.

وتمّ التوصل الى وقف إطلاق نار دائم في أكتوبر من العام الماضي. وأفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر ويناير.

ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية التي يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.

ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة مجلس ثان في البرلمان، أكبر الرافضين للانتخابات.

واتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية من دون التشاور معه، الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.