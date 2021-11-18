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الكرملين: على أوروبا التوقف عن تحميل روسيا مسؤولية "كل المشاكل"

01:13 م الخميس 18 نوفمبر 2021
الكرملين: على أوروبا التوقف عن تحميل روسيا مسؤولية "كل المشاكل"

دميتري بيسكوف

موسكو- (أ.ف.ب):

طلب الكرملين الخميس، من المسؤولين الأوروبيين التوقف عن اعتبار روسيا "مسؤولة عن كل المشاكل" وسط توترات جديدة متزايدة حول قضيتيْ بيلاروسيا وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "روسيا تريد أن تستعيد أوروبا رشدها وتتوقف عن تحميلها مسؤولية كل المشاكل، واعتبارنا مسؤولين عن كل الشرور".

فيما شدد حلف شمال الأطلسي "الناتو" على أن الحشد العسكري الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية أمر خطير، لأنه يقلل من مقدار وقت التحذير.

وأمس الأربعاء، حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من خوض روسيا "مغامرة عسكرية" عند حدود أوكرانيا وبولندا، باعتبارها قد تكون "خطأ مأساويًا" مع تصاعد التوتر في هذه المنطقة.

وقال جونسون أمام لجنة من النواب البريطانيين: "ما علينا فعله هو ضمان أن يفهم الجميع أن كلفة الحسابات الخاطئة عند حدود كل من بولندا وأوكرانيا ستكون هائلة".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون خطأ مأسويا بالنسبة إلى الكرملين، التفكير أنه يمكن تحقيق مكاسب من خلال مغامرة عسكرية".

وجاءت تعليقات جونسون خلال جلسة مع لجنة رقابة برلمانية وسط تزايد مخاوف الغرب من التحركات العسكرية للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

هذا المحتوى من

AFP
الكرملين روسيا أوروبا ديميتري بيسكوف

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