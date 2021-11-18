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ليبيا: وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا يترشح لانتخابات الرئاسة

12:52 م الخميس 18 نوفمبر 2021
ليبيا: وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا يترشح لانتخابات الرئاسة

فتحي باشاغا

وكالات:

أفادت صحيفة الشاهد الليبية، الخميس، بأن وزير الداخلية في حكومة المجلس الرئاسي فتحي باشاغا قدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية في مقر المفوضية بطرابلس.

وقالت المفوضية إن أكثر من مليون شخص تسلموا بطاقاتهم الانتخابية في البلاد.

وأمس الأربعاء، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أن 15 شخصية قدمت بأوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أسبوع حافل شهد تقدم كل من سيف الإسلام القذافي نجل القائد الليبي السابق معمر القذافي وخليفة حفتر قائد الجيش الليبي السابق، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، بأوراق ترشحهم للانتخابات.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنه سيعلن موقفه من الترشح للرئاسة "في الوقت المناسب".

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