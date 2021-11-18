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أوكرانيا تسعى للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من الغرب

12:48 م الخميس 18 نوفمبر 2021
أوكرانيا تسعى للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من الغرب

دميترو كوليبا

كييف - (أ ف ب):

أعلنت كييف، الخميس، أنها تسعى للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من حلفائها الغربيين بعدما أعربوا عن قلقهم حيال تحرّكات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحافيين، إن كييف تسعى إلى دعم سياسي واتفاقيات لـ"إمداد جيشنا بمزيد من الأسلحة الدفاعية".

هذا المحتوى من

AFP
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