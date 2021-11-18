أوكرانيا تسعى للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من الغرب

كييف - (أ ف ب):

أعلنت كييف، الخميس، أنها تسعى للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من حلفائها الغربيين بعدما أعربوا عن قلقهم حيال تحرّكات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحافيين، إن كييف تسعى إلى دعم سياسي واتفاقيات لـ"إمداد جيشنا بمزيد من الأسلحة الدفاعية".