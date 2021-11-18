زيارة الأمير تشارلز.. ولي عهد بريطانيا يصل مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الأمير تشارلز، أمير ويلز، والدوقة كورنوول، قادمًا من عمان في زيارة تاريخية تستمر لمدة يومين، تعد هي الأولى التي يقوم بها ولي العهد البريطاني وقرينته إلى خارج البلاد، منذ تفشي جائحة كورونا الوبائية في العالم.

واستقبل الأمير تشارلز في مطار القاهرة الدولي، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومسئولي السفارة البريطانية في القاهرة، حيث استقبال ولي عهد بريطانيا داخل الصالة الرئاسية بمطار القاهرة، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة لاستقباله برفقة دوقة كورنوول.

وأعلنت السفارة البريطانية، أن برنامج زيارة العهد البريطاني وقرينته المكثف يتضمن لقاءات رسمية وأخرى دينية، بالإضافة إلى زيارات لمواقع تاريخية وأثرية، كما سيلتقي أمير ويلز بحرفيين ومحافظين على التراث للاحتفاء بالحرف التقليدية والدعم من المملكة المتحدة لحفظ التراث الثقافي، إلى جانب مهارات الحرفيين.