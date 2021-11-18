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حليف ترامب السابق ينفي الاتهامات الموجهة إليه في هجوم الكابيتول

11:48 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
حليف ترامب السابق ينفي الاتهامات الموجهة إليه في هجوم الكابيتول

ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب في واشنطن

واشنطن- (أ ف ب):

كشفت وثائق قضائية أن ستيف بانون الحليف المقرب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نفى الأربعاء تهمة "عرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق" في هجوم 6 يناير على الكابيتول مقر البرلمان.

تتم محاكمة المستشار السابق البالغ من العمر 67 عامًا لرفضه الإدلاء بشهادته وتقديم وثائق إلى لجنة خاصة في مجلس النواب تحقق في دور الرئيس الجمهوري السابق في هجوم أنصاره على الكونجرس.

وقد يحكم على بانون بالسجن لمدة تتراوح بين 30 يوما وسنة واحدة لكل تهمة.

وكان بانون حضر إلى مقر الشرطة في واشنطن الاثنين ويفترض أن يمثل أمام قاض فدرالي الخميس.

وقال لوسائل إعلام الاثنين "ننتقل إلى الهجوم وبعدما سئمنا من الدفاع"، متهما الرئيس الديموقراطي جو بايدن بأنه أصدر الأمر بشكل مباشر بملاحقته قضائيا.

ورفض ستيف بانون الذي استدعته اللجنة ذات الأغلبية الديموقراطية، الإدلاء بشهادته، مشيرا إلى حق الرؤساء في عدم الكشف عن محتوى بعض الوثائق والمناقشات.

هذا المحتوى من

AFP
واشنطن دونالد ترامب هجوم الكابيتول الكونجرس

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