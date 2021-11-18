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مفوضية الانتخابات الليبية توزع أكثر من 60 ألف مطبوعة باللغتين الأمازيغية والتباوية

11:42 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
مفوضية الانتخابات الليبية توزع أكثر من 60 ألف مطبوعة باللغتين الأمازيغية والتباوية

ليبيا

طرابلس - (د ب أ):

قامت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، بتوزيع أكثر من 60 ألف مطبوعة باللغتين الأمازيغية والتباوية توضح الاستحقاق الانتخابي وشروط الترشح للانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم أن ذلك يأتي ضمن حملة التوعية الانتخابية التي تنظمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ووفق الوكالة، قامت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية بإنتاج وتوزيع 66 ألف مادة مطبوعة مخصصة للمكون الثقافي الليبي الأمازيغي والتباوي، تتضمن معلومات ورسائل تحفيزية للتوعية بأهمية وكيفية استلام بطاقة الناخب.

ويأتي ذلك بعد أيام من قيام بعض الرافضين في الغرب الليبي لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصدرها مجلس النواب بإغلاق بعض المراكز الانتخابية في مدن مصراتة والزاوية وزليتن والخمس وغريان، قبل أن يتم إعادة فتحها من جديد.

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