بدء عمليات إجلاء اللاجئين العراقيين العالقين بين بيلاروسيا وبولندا

بغداد- (بي بي سي):

أعلنت وزارة النقل العراقية عن توجه إحدى طائراتها صباح اليوم الخميس إلى مطار مينسك عاصمة بيلاروسيا، لنقل المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

ومن المقرر أن ينقل اليوم من منسك إلى إربيل ثم بغداد 430 مهاجرا عراقيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أكد أمس ارتفاع عدد العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا.

وأضاف أن الخارجية العراقية تنسق مع الجهات الوطنية في بيلاروسيا لإنجاح رحلة الإجلاء لجميع الراغبين، مما قد يرفع عدد الذين سيتم إجلاؤهم.