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الخطوط الجوية العراقية تُسّير رحلة إلى مينسك اليوم لنقل مهاجرين عالقين على الحدود البيلاروسية

08:14 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
الخطوط الجوية العراقية تُسّير رحلة إلى مينسك اليوم لنقل مهاجرين عالقين على الحدود البيلاروسية

الخطوط الجوية العراقية

بغداد - (د ب أ):

تسير شركة الخطوط الجوية العراقية اليوم الخميس رحلة جوية إلى بيلاروس لنقل نحو 240 مهاجرا عراقيا عالقين على الحدود البيلاروسية.

وذكرت مصادر في شركة الخطوط الجوية العراقية أن الشركة ستنظم اليوم رحلة استثنائية خاصة من مطار بغداد الدولي إلى مطار مينسك لنقل العراقيين العالقين منذ أشهر.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف صرح في وقت سابق بأن وفدا دبلوماسيا عراقيا من وزارة الخارجية يعمل على تسجيل 240 عراقيا طلبوا العودة من بيلاروس إلى العراق وإنهاء معاناتهم.

وكانت وزيرة الهجرة والمهجرين في العراق إيفان فائق جابرو أكدت أمس خلال أجتماعها مع سفير الاتحاد الأوروبي فيلا فاريولا ضرورة "تعاون الوزارة والاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني وإيجاد حلول جدية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية".

وقالت إن "الحكومة العراقية أوقفت جميع الرحلات المباشرة إلى بيلاروس حفاظاً على سلامة العوائل العراقية التي قد تقع ضحية لجشع المهربين".

وأضافت :"نرفض العودة القسرية لجميع العراقيين في الخارج".

وبحسب إحصائية لوزارة الخارجية العراقية وقع أكثر من 751 عراقيا ضحية شبكات التهريب والإتجار بالبشر وهم الآن عالقين على الحدود البيلاروسية الليتوانية والبولندية.​

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