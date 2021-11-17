الاتحاد الأوروبى: قلقون من العنف بين أذربيجان وأرمينيا

يريفان - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية بيتر ستانو في بيان مكتوب اليوم الأربعاء إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف الأخيرة على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، التي أدت إلى خسائر في الأرواح للأسف".

وأضاف ستانو أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تحدث مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ودعاهما إلى وقف التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت اليوم استمرار وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك بعد مقتل ما لا يقل عن ثمانية جنود أمس الثلاثاء في أسوأ تصعيد بين القوات منذ الحرب التي استمرت 44 يوما العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أذربيجان القول إن الوضع على طول الحدود" استقر" خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن الاشتباك بالقرب من الحدود أودى بحياة سبعة من جنودها وإصابة عشرة. وأعلنت أرمينيا مقتل جندي وأسر 13 أخرين وفقدان 24 .

وتبادلت الدولتان الاتهامات بشأن المسؤول عن اندلاع الاشتباكات، التي كانت قد انتهت بإقرار هدنة بوساطة من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

ويشار إلى أن التوترات قائمة بين أذربيجان وأرمينيا عقب أن أودى القتال العام الماضي بحياة أكثر من 6000 جندي من الجانبين.

وتراقب قوات حفظ السلام الروسية وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في المنطقة. وانتهى القتال الذي نشب مؤخرا بعد وساطة روسية.