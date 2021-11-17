انفجاران في العاصمة الأفغانية كابول

كابول - (بي بي سي)

وقع انفجاران منفصلان في العاصمة الأفغانية كابل، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

كان الانفجار الأول سيارة مفخخة في دشت برشي، وهي منطقة تقع في غرب المدينة تضم مجموعة كبيرة من الهزارة الشيعية. وأظهرت لقطات مصورة للانفجار حطام سيارة متضرر بفعل النيران.

الانفجار الثاني وقع في غرب العاصمة، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها لكن متشددي تنظيم داعش قالوا إنهم كانوا وراء عدة هجمات على أهداف شيعية في الآونة الأخيرة.