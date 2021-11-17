إيطاليا تبحث مع الناتو التطورات الدولية ذات الأهمية للأمن الأوروبي الأطلسي

إيطاليا - (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراغي"، مع الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) "يانس ستولتنبرغ"، اليوم الأربعاء، التطورات الدولية ذات الأهمية للأمن الأوروبي-الأطلسي وعملية التكيف التي يقوم بها الحلف في ضوء قمة مدريد المرتقبة في 29-30 يونيو 2022، في إشارة إلى استراتيجية ناتو-2030.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية، تناول اللقاء أيضًا تعزيز التعاون بين حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ودور الحلف في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، اللقاء بالهام، حيث غرد عبر (تويتر) قائلاً: "إنه شكر رئيس الوزراء الإيطالي على مساهمة إيطاليا الكبيرة في الناتو"، معلنًا أن اللقاء استعرض قضايا من بينها العلاقات مع أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا، والأوضاع على الجناح الجنوبي للحلف، إضافة إلى كيفية زيادة تعزيز الروابط عبر الأطلسي.