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وزير الخارجية اليمني يشكر مصر على دورها الداعم لحكومة بلاده

08:00 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
وزير الخارجية اليمني يشكر مصر على دورها الداعم لحكومة بلاده

الدكتور أحمد عوض بن مبارك

مصر - (أ ش أ)

وجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، الشكر لمصر على دورها الداعم للحكومة اليمنية في شتى المجالات وعلى مستوى التنسيق القائم بين البلدين .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير أحمد فاروق سفير مصر غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، مع وزير الخارجية اليمنى.

وذكرت الخارجية اليوم الأربعاء أن الوزير اليمنى أشاد بالدورة التدريبية التي نظمتها مصر للكوادر الدبلوماسية اليمنية باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في التعاون الثنائي بين البلدين.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية والميدانية على الساحة اليمنية.

هذا المحتوى من

Asha
أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني السفير أحمد فاروق

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