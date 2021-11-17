شكري يشارك في اجتماع وزاري للجنة مخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين
مصر - (أ ش أ)
شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني والذي تترأسه النرويج.
صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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