شكري يشارك في اجتماع وزاري للجنة مخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين

مصر - (أ ش أ)

شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى ⁧‫الشعب الفلسطيني‬⁩ والذي تترأسه النرويج.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".