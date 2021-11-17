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شكري يشارك في اجتماع وزاري للجنة مخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين

07:18 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
شكري يشارك في اجتماع وزاري للجنة مخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين

سامح شكري وزير الخارجية

مصر - (أ ش أ)

شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى ⁧‫الشعب الفلسطيني‬⁩ والذي تترأسه النرويج.
صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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Asha
سامح شكري وزير الخارجية مساعدات فلسطين

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