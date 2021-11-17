وزير الدفاع التونسي يجدد شكره لمصر لوقوفها بجانب بلاده في مواجهة كورونا
تونس - (أ ش أ)
جدد وزير الدفاع التونسي عماد مميش، اليوم الأربعاء، شكره للجانب المصري لوقوفه إلى جانب بلاده في مواجهة جائحة (كوفيد- 19).
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية، خلال استقبال الوزير التونسي للسفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس بمقر الوزارة.
واستعرض الجانبان الروابط الأخوية التاريخية العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، كما أكدا على الإرادة المشتركة لمزيد من العمل من أجل الارتقاء بالتعاون العسكري وتوسيع مجالاته وتنويع مسالكه على غرار التدريب وتبادل الخبرات والصحة العسكرية.
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