روسيا: النماذج الأولية لمقاتلة "كش ملك" الشبحية قيد التصنيع

روسيا - (أ ش أ)

كشف مسؤول روسي بارز في مجالات تصنيع المقاتلات الحربية أن شركته شرعت في تصنيع النماذج الأولية لمقاتلة الجيل التالي الشبحية أحادية المحرك التي تعرف باسم "تشيك مِت" Checkmate (كِش ملك)، وذلك بعد مرور أربعة أشهر فقط من كشف النقاب عنها في يونيو الماضي.

وبمناسبة الظهور الخارجي الأول لنموذج المقاتلة "تشيك مِت" الشبحية في افتتاح "معرض دبي للطيران"، قال المدير العام لـ"مؤسسة الطيران المتحدة" UAC، يوري سليوزار، "أود الإشارة إلى أن مصنع كومسومولسك بدأ فعلياً في بناء بعض نماذج (التشيك مِت) كدفعة أولية."

وتقول مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية إن الإعلان عن بدء تصنيع نماذج المقاتلة الشبحية "كِش ملك" في معرض دبي للطيران، يأتي في وقت تردد فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تكون شريكة في البرنامج، كما يتوقع أن تكون عميلاً مهماً لها.

وتشير المجلة المعنية بالشؤون العسكرية إلى أنه رغم التأكيد أن هناك عدداً من النماذج قيد التصنيع في "مصنع أمور للطائرات" التابع للمؤسسة الروسية في كومسومولسك، فإن المسؤول لم يشر في تصريحاته إلى عدد محدد للنماذج التي يجري تصنيعها حالياً.

وتقول المجلة إن روسيا كشفت عن نموذج غير معد للطيران للمقاتلة "تشيك مِت" تحت غطاء أسود في يوليو الماضي، ويتوقع ظهور النموذج القابل للطيران قبيل منتصف 2023، وهو ما يتماشى مع البرنامج الطموح تصنيع المقاتلة الشبحية الروسية الجديدة الذي يستهدف دخولها مرحلة التصنيع بكميات كبيرة بحلول عام 2024، وبدء تسليمها بحلول عام 2026.

مقاتلة "تشيك مِت" يتوقع أن تسوقها روسيا كبديل لمقاتلات الجيل الرابع متوسطة الوزن من طراز MiG-29 Fulcrum، التي حلقت لأول مرة في عام 1977، وهي تحديث لطرازات سابقة، ولا زالت قيد الإنتاج حتى وقتنا الراهن. ومن المتوقع للمقاتلة الشبحية الجديدة أن تقل تكاليف تشغيلها وصيانتها بصورة كبيرة مقارنة بالمقاتلات الثقيلة مثل Su-30 وSu-57، التي تستأثر بمعظم الطاقة الإنتاجية لخطوط تصنيع المقاتلات الحربية الروسية.

وتشير "ميليتري ووتش" إلى أن الزبائن المحتملين للمقاتلة الشبحية "تشيك مِت" سيستبعد منهم كل من بولندا وبلغاريا وسلوفاكيا بسبب عضويتهم في حلف "الناتو"، إضافة إلى أوكرانيا التي تُستبعد لأسباب سياسية. وفي ضوء ذلك، فإن هناك 20 دولة أخرى تستخدم "ميج-29" في سلاحها الجوي، وهو ما قد يجعل هذه البلدان عملاء للطائرة الشبحية الجديدة.

تُموَّل المقاتلة الشبحية الجديدة من قبل جهات خاصة دون الحصول على دعم الحكومة الروسية، ويتوقع أن تكون أول طائرة شبحية في العالم بمحرك واحد ومزودة بمحركات ذات قدرة على الحركة صعودا وهبوطاً بما يتيح للطيار هامش كبير من المناورة أثناء العمليات القتالية الجوية، فضلاً عن قدراتها للطيران لمسافات طويلة. كما أنها ستكون أول طائرة مقاتلة ذات محرك واحد تنتجها روسيا بشكل صناعي وبكميات تجارية منذ ما يقرب من 40 عاماً، حسب المجلة الأمريكية.