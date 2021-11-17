مليشيا الحوثي تقصف مخيمًا للنازحين بصاروخ باليستي جنوب مأرب

اليمن - (أ ش أ)

استهدفت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، مخيم الرحمة جنوب مدينة مأرب، والذي يضم 300 أسرة نازحة، بصاروخ باليستي.

وأدانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين - في بيان أورته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - عملية القصف الإجرامية، والتي تأتي ضمن عمليات استهداف مستمرة لمخيمات النازحين في المحافظة.

وطالبت الوحدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممارسة الضغط على المليشيات لوقف استهدافها الممنهج لمخيمات النازحين والحيلولة دون ذهاب الأوضاع نحو مراحل جديدة من النزوح.

وأكدت أن المليشيات مستمرة في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق النازحين وتُعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر، باستمرار قصفها المدفعي والصاروخي على مخيمات النازحين ومناطق المأهولة بالسكان في محافظة مأرب بشكل عشوائي.

وأشارت الوحدة التنفيذية إلى أن استمرار الهجمات الحوثية على المدنيين في محافظة مأرب تسبب بموجات نزوح جماعية وتفاقم الأزمة الإنسانية وازدياد الاحتياجات الإنسانية للنازحين الجدد مما يتطلب تحركا دوليا عاجلا لحماية هؤلاء النازحين وتقديم الإغاثة اللازمة لهم والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.