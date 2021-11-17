الصحة الروسية: نجري تجارب على لقاحين ضد كورونا

روسيا - (أ.ش.أ)

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن لقاحين روسيين آخرين ضد فيروس كورونا يخضعان حاليا للاختبارات ما قبل السريرية.

وأضاف موراشكو، خلال اجتماع برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتطوير التقنيات الجينية اليوم الأربعاء، "أن المختبرات الروسية تمكنت حتى الآن من تطوير العديد من هذه التقنيات بالتوازي، وقبل كل شيء تم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" باستخدام التقنيات الوراثية"، موضحا "لقد تم تطوير لقاحين آخرين ضد فيروس كورونا يخضعان الآن للتجارب ما قبل السريرية".

يُذكر أن عدد اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا، التي تم تسجيلها بوزارة الصحة الروسية واعتمادها للتطعيم، بلغ حتى الآن 3 لقاحات، وهي "سبوتنيك V" و"أبيفاك كورونا" و"كوفي فاك".